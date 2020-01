Piątkowa. Otwierają darmowy żłobek dla mam, które chcą wrócić do pracy

Głównym celem projektu wartego prawie pół miliona złotych, na który gmina uzyskała 400 tys. zł unijnego dofinansowania, jest wyrównanie szans kobiet w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3. Na dzieci czeka 25 miejsc już od lutego bieżącego roku, do stycznia 2021.

Na bezpłatne miejsca dla dziecka mogą liczyć mamy bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dziećmi w wieku do trzech lat. Także osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi, mieszkające lub uczące się na terenie gminy Chełmiec. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od dzisiaj do 23 stycznia. Dokumenty rekrutacyjne należy składać na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy w Chełmcu lub pokój nr 15. Dokumenty można pobrać na stronie gminy Chełmiec.