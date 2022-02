Piekiełko. W słabym ciele tej drobnej dziewczyny drzemie prawdziwa wojowniczka. Daria potrzebuje naszego wsparcia w walce

Daria urodziła się zdrowa. W wieku trzech lat stwierdzono u niej skoliozę kręgosłupa. Sygnałem, że coś może być nie tak był fakt, że bardzo często chorowała na zapalenie oskrzeli, płuc i miała problemy z zatokami. Były też kłopoty z sercem.

Dziewczynka rozpoczęła jednak edukację szkolną i jak wspomina jej mama, kiedy chodziła do szkoły, to był najszczęśliwszy okres w ich życiu. Niestety liczne choroby sprawiły, że najpierw często opuszczała lekcje, a potem musiała przejść na nauczanie indywidualne.

- W wieku 12 lat trafiliśmy do lekarza, który rozpoznał u niej objawy choroby Marfana - genetycznie uwarunkowanej, wielonarządowej i rzadkiej choroby tkanki łącznej. Prowadzi ona do zaburzeń w obrębie większości układów, a w szczególności układu kostnego, układu krążenia oraz narządu wzroku. Mutacja ta dodatkowo zaburza pracę całego organizmu i uwidacznia się w wyglądzie zewnętrznym. Charakterystyczne dla zespołu są długie palce rąk i podłużna głowa. Mówiąc w uproszczeniu, ciało nie produkuje białka, co powoduje, że nie jest ono sprężyste i stabilne - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską Lidia Wołoszyn, mama Darii.