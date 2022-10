Piotr Droździk wydał 66. autorski album fotograficzny. Bohaterem wydawnictwa jest miasto Nowy Sącz

Jak przyznaje autor, praca nad albumem „33-300 Nowy Sącz – dobry adres” trwała ponad 1,5 roku i w jej trakcie piętrzyło się tyle problemów, że wydawało się, że nie powstanie.

Początkowo miały to być 33 eseje o mieście mojej serdecznej przyjaciółki Moniki Kowalczyk, niezwykle wrażliwej sądeckiej dziennikarki. Monika było ciężko chora i wydawało się, że ten projekt legnie w gruzach. Na dwa tygodnie przed śmiercią wysłała mi jeden felieton, który jest wstępem do tego albumu. To były tak ważne słowa, że nie mogłem odpuścić tego projektu i zacząłem zbierać duży zespół ludzi, którzy mogliby napisać swoje spostrzeżenia na temat miasta – mówi Piotr Droździk.