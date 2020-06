Planowane przerwy w dostawie prądu. Kiedy wyłączą prąd w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim? [LISTA MIEJSC]

Iwona Kurczab powalczy w programie Master Chef

Iwona Kurczab rodem z Limanowej wzięła udział w internetowych eliminacjach do kolejnej edycji kulinarnego show TVN - Master Chef. Dzięki głosom internautów udało się jej zakwalifikować do programu telewizyjnego, walka był zacięta do ostatniej minuty. Już wkrótce limanowiance będz...