Walkę wiosny z zimą doskonale widać w lasach w Złotnem

W czasie pandemii koronawirusa eksperci zalecają unikanie kontaktu z innymi osobami. To nie oznacza, że mamy przez 24 godziny siedzieć zamknięci w swoich domach. Można udać się na przykład na samotny spacer do lasu do miejscowości Złotne w gminie Nawojowa. Tam widać walkę zimy z ...