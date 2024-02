Po co w Nowym Sączu spółka Dobra Energia? Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada na kontrowersje

MPEC mówi o oszczędzaniu

Jak wyjaśniał Paweł Kupczak, prezes Zarządu MPEC działalność NDE znacząco wpłynęła na obniżenie opłat wynikających z praw do emisji CO2. Szacuje, że od momentu powstania nowej spółki oszczędności wyniosły 8 564 756 zł. Dodatkowo, środki finansowe, które uda się zaoszczędzić w 2024 roku zostaną przekazane na pokrycie rosnących cen energii elektrycznej, remontów i konserwacji, a także stabilizacji cen i utrzymywania ich na aktualnym poziomie.

W dniu 1 września 2021 roku powstała Nowosądecka Dobra Energia sp. z o.o. Swoją działalność rozpoczęła w styczniu 2022 roku, po zatwierdzeniu taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki. Co istotne, powołanie do życia nowej spółki nie wymagało zgody Rady Miasta Nowego Sącza, a NDE nie widnieje na liście spółek miejskich, ponieważ jest podmiotem zależnym bezpośrednio od MPEC Nowy Sącz. Powstanie spółki nie spowodowało też dodatkowego zatrudnienia, a jedynie przesunięcia kadrowe w ramach MPEC Nowy Sącz. Dodatkowo na przestrzeni ostatnich 5 lat w obu spółkach nastąpiło obniżenie zatrudnienia.

Na forach internetowych pojawiły się także zarzuty dotyczące legalności utworzenia NDA. Tutaj Ministerstwa Środowiska opiniowało, że działalność nowego podmiotu będzie zgodne z prawem. Jak wyjaśnia prezes Kupczak likwidacja spółki Nowosądecka Dobra Energia to zwiększenie kosztów produkcji ciepła i wzrost cen ok. 15 proc. w stosunku do obecnych stawek dla mieszkańców.