Podegrodzie. Po raz 39. zagra Druzbacka - Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych

Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej (od 10 do 13 lat), młodzieżowej (od 14 do 17 lat) i dorosłych (od 18 lat). Spośród laureatów Komisja dokona kwalifikacji na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Druzbacka to najstarszy i o największym zasięgu przegląd w regionie, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Początki imprezy sięgają 1980 roku, a odbywał się on co roku w różnych miejscowościach regionu. Od 23 lat wykonawcy przyjeżdżają do kolebki Lachów Sądeckich - Podegrodzia. Celem imprezy jest ożywianie różnorodnych form tradycyjnego muzykowania.

Druzbacka swym zasięgiem obejmuje regiony: Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich, Górali Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan i Pogórzan. Podstawowym założeniem programowym konkursu jest ratowanie ludowej tradycji muzycznej z zachowaniem wszystkich tradycyjnych cech stylistycznych w muzyce, śpiewie, z pokazaniem dawnej formy indywidualnej i zespołowej gry na instrumentach a ukazanej z obowiązującym w tradycji obyczajem.