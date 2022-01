Podegrodzie. Zabytkowa kaplica św. Anny odkrywa nowe "skarby". Odpadający tynk z sufitu odsłonił barkowe polichromie [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Wizerunek Boga Stwórcy odsłonił odpadający tynk z sufitu. Konserwatorzy zabytków będą badać, czy pod tynkiem nie ma więcej barokowych polichromii. Urząd Gminy Podegrodzie Zobacz galerię (16 zdjęć)

Cennego odkrycia dokonano w zabytkowej kaplicy św. Anny w Podegrodziu. Przez nieszczelny dach woda deszczowa spowodowała namoknięcie tynku na suficie, co w konsekwencji przyczyniło się do odpadnięcia jednej warstwy. Pod nią ukryta była barokowa polichromia z wizerunkiem Boga Stwórcy. Być może pod pozostałą warstwą tynku znajduje się więcej malowideł. Gmina złożyła wniosek do urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich.