Ponad setka sądeczan protestowała przeciw ustawie „lex TVN” [ZDJĘCIA]

Mimo, że decyzja o proteście zapadła spontanicznie na kilka godzin przed jego startem, to na ul. Jagielońską pod zegar przyszło wielu sądeczan, by wyrazić swój sprzeciw.

- Przyszliśmy, aby zamanifestować nasze przywiązanie do wolnych mediów. Nie by bronić TVN-u, jak nam się wmawia, ale by upomnieć się o wolność słowa! - zaznaczył w internetowym wpisie Leszek Zegzda radny Nowego Sącza, a w przeszłości wicemarszałek województwa.