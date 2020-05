Powstaje Drużyna Kacpra Basty, która wesprze go w walce z nowotworem

Kacper obecnie leczy się w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Pilnie potrzebuje leku o nazwie Votrient, który nie jest refundowany przez NFZ. Cena za jedno opakowanie to 12,6 tys. zł i wystarcza zaledwie na miesiąc. Lekarze są zdania, że pomoże mu w walce z nowotworem. Rodzice chłopca mają dużo wydatków, nie tylko w związku z jego leczeniem.

- Zapraszamy do akcji wszystkich mieszkańców Nowego Sącza i nie tylko. Do Drużyny Kacpra Basty chcemy zaprosić przynajmniej 630 osób. Członkowie takiej grupy będą zobowiązani każdego miesiąca do przelania 20 zł na konto zbiórki dla Kacpra – tłumaczy Michał Kądziołka, przewodniczący Zarządu os. Dąbrówka.