Poznajcie Edka i inne ptaki, które zamieszkały w muszyńskich ogrodach [ZDJĘCIA]

Nowy Sącz. Zespół "Power Play" w klubie Infinity

Znany z ognistego temperamentu i niezwykłej przebojowości zespół Power Play wystąpił przed sądecką publicznością w klubie Infinity. Panowie zagrali największe hity disco polo „Ona to ma", „Lubisz to lubisz" czy „Co ma być to będzie" i porwali tłumy. Wszyscy bawili się wspaniale,...