Pracownicy sądu okazali solidarność z Ukrainą [ZDJĘCIA]

– Ten drobny gest miał pokazać naszym sąsiadom z Ukrainy, że wspieramy ich z całego serca, że pomagamy im przyłączając się do różnego rodzaju zbiórek i otwieramy dla nich nasze domy i serca – nie ukrywa Józef Zygmunt, Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Pracownicy jednostki mają nadzieję, że ich przekaz "pójdzie w świat".

– Liczymy na to, że zdjęcia tego wiecu trafią do walczących żołnierzy ukraińskich, jak i do zwykłych obywateli zaatakowanego kraju i będą dla nich wsparciem i siłą w walce z bezlitosnym wrogiem. Nie robimy tego na pokaz tylko ze zwyczajnej ludzkiej potrzeby, bo nie możemy stać obojętni gdy tuż za naszą granicą giną niewinni ludzie. Mówimy: Stop wojnie! – dodaje dyrektor Zygmunt.