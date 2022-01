Prasówka Nowy Sącz 10.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę, 9 stycznia, około godz. 6, w przejściu pomiędzy dwoma kamienicami przy ul. Jagiellońskiej znaleziono zwłoki mężczyzny, Okazało się, że to 58-letni bezdomny korzystający ze wsparcia Domu im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu. Na miejscu pojawiła się policja i prokurator, zaś ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Jak wyjaśnia mł. insp. Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wstępnie wykluczono, aby do śmierci bezdomnego przyczyniły się osoby trzecie.

Jak co roku, w Nowym Sączu odbył się Koncert Noworoczny Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz zaproszonych gości, Sądeczanie, którzy 8 stycznia odwiedzili Małopolskie Centrum Kultury Sokół, mogli posłuchać największych hitów musicalowych oraz przebojów filmowej klasyki światowej. Orkiestrze pod dyrekcją Leszka Mieczkowskiego, ppłk SG towarzyszyła Sylwia Ziółkowska i Grzegorz Napierała. Koncerty noworoczne organizowane są już od ponad dwudziestu kilku lat i zawsze cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców miasta i regionu. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Zbliżała się godzina dwudziesta trzecia, kiedy mieszkańcy Siołkowej w gminie Grybów z przerażeniem dostrzegli płomienie i dym nad dachem jednego z domów w tej miejscowości. To ogniowe zagrożenie zniszczenia budynku dobywało się z komina, w którym zapaliły się sadze. Ostrzeżenie dotarło do mieszkańców zaś alarm d strażaków.

Długi, zimowy weekend to znakomita okazja z krótszego lub dłuższego wypadu w góry. Beskid Sądecki oferuje wiele ciekawych tras o różnym stopniu trudności, a większość z nich gwarantuje wspaniałe widoki także na pobliskie Tatry. Dobrym pomysłem może być chociażby wyprawa na Wierchomlę i odpoczynek w lokalnej bacówce. Taką trasę pokonał z aparatem Artur Królikowski, który niestrudzenie dokumentuje piękno Beskidów. A na koniec aktywnego dnia można podziwiać zachód słońca z muszyńskiej góry Malnik. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Być może zainspiruje Was do wycieczki w góry.

Ryk silnika hipnotyzował, przyciągał, uzależniał. Jaś biegł za zniżającym się samolotem kilka kilometrów, aż do lotniska, gdzie majestatyczny samolot schodził do lądowania. Już wiedział, że kiedyś sam usiądzie za takimi sterami i poderwie żelazne maszyny do lotu.