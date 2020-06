Prasówka Nowy Sącz 10.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06.2020, w Nowym Sączu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sądeccy policjanci podjęli wyzwanie #GaszynChallenge. Zobaczcie, jak sobie z nim radzą. [FILM]”?

Prasówka Nowy Sącz 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sądeccy policjanci podjęli wyzwanie #GaszynChallenge. Zobaczcie, jak sobie z nim radzą. [FILM] Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu włączyli się do akcji #GaszynChallenge, przyjmując tym samym nominację najpierw z KPP we Włoszczowie, a następnie z KPP w Limanowej. Do włączenia się w akcję zaprosili natomiast strażaków z Nowego Sącza, pracowników Zakładu Karnego, strażników miejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Gostwicy. 📢 Kurów. Trwają prace przy budowie mostu w Kurowie. W czerwcu będą przęsła [ZDJĘCIA] Trwają intensywne prace przy budowie nowego mostu w Kurowie, w ciągu drogi krajowej nr 75. Jak informuje Iwona Mikrut - Purchla, rzecznik krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonano już 30 procent wszystkich planowanych robót. Niebawem rozpocznie się układanie płyt na budowanej konstrukcji, prowadzone są również roboty przy murze oporowym obok wjazdu na jezdnię z powstającego mostu.Rozpoczęło się także betonowanie pierwszego przęsła. Każde z nich będzie miało 28 metrów długości.

Most w Kurowie będzie liczył ponad pół kilometra długości, zaś koszt całej inwestycji wyniesie prawie 190 milionów złotych. Projektant zaplanował po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

📢 W Zabrzeży powstaje kładka pieszo – rowerowa. Połączy odcinek VeloDunajec połączy gminę Łącko z Ochotnicą Dolną [ZDJĘCIA] Już niedługo VeloDunajec będzie łączył Gminę Łącko z Gminą Ochotnica Dolna.W Zabrzeży powstaje kładka pieszo-rowerowa.

📢 Matura 2020 ANGIELSKI: arkusz zadań CKE. "Angielski był mega łatwy" (matura z j. angielskiego p. podstawowy) 10.06.20 Matura 2020 ANGIELSKI. W środę 10 czerwca uczniowie przystąpili do matury z j. angielskiego. - Najłatwiejsza matura z angielskiego jaką widziałam - czytamy na Twitterze. Tradycyjnie, jak co roku na początku egzaminu z języka angielskiego były zadania słuchowe. Na podstawie 2-3 nagrań trzeba zaznaczyć poprawną odpowiedź. Później maturzyści mierzyli się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie i pracę nad tekstem. W dalszej części egzaminu pojawiają się też zadania dotyczące przyporządkowania paragrafu-tytułu do odpowiedniego akapitu. Mamy już arkusz zadań CKE.

📢 GaszynChallenge podbija internet. O co chodzi w tym wyzwaniu? [WIDEO] Portale społecznościowe od kilku dni są zasypywane nagraniami, na których strażacy robią pompki. GaszynChallenge obiegł całą Polskę i równie dobrze przyjął się w regionie Sądeckim. O co więc chodzi? Strażacy pompują w szczytnym celu i nominują kolejne jednostki i instytucje do akcji i wspólnej zabawy.

📢 Nowy Sącz. Sądeccy maturzyści już po egzaminie z języka angielskiego. Był trudny? [ZDJĘCIA] Maturzyści przystąpili dzisiaj do egzaminu z j. angielskiego w wersji podstawowa i rozszerzonej. Uczniowie z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu uważają, że egzamin był łatwy i są pełni optymizmu. I choć z powodu przesunięcia terminu matur mieli więcej czasu na przygotowanie się do tego najważniejszego sprawdzianu w życiu, część z nich żałuje, że nie mogła przygotowywać się do egzaminu także na zajęciach szkolnych. Zapraszamy do obejrzenia galerii. 📢 Stróże. Grzegorz K., syn byłego senatora opuścił areszt. Podobnie jak Stanisław Kogut będzie odpowiadał z wolnej stopy Grzegorz K., syn byłego senatora Stanisława Koguta wyszedł z aresztu za poręczeniem majątkowym. Nieoficjalnie mówi się o kwocie 400 tys. zł, którą musiał wpłacić, aby móc odpowiadać w wolnej stopy. Wcześniej, bo w kwietniu, areszt opuścił były senator. Poręczenie majątkowe wyniosło w jego wypadku 800 tys. zł.

📢 Nowy Sącz. Miasto otwiera świetlice osiedlowe. Gdzie, kiedy i na jakich warunkach? Władze miasta, po trzymiesięcznej przerwie, zdecydowały się otworzyć świetlice osiedlowe. Placówki ruszą od poniedziałku (15 czerwca), zaś najmłodsi mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli skorzystać z różnorodnych zajęć przez cztery godzinny dziennie. Oferta miasta jest przeznaczona dla dzieci powyżej szóstego roku życia. Z zajęć będzie mogło skorzystać na raz 33 uczestników.

📢 Wypadek w Łososinie Dolnej na DK 75. BMW zderzyło się z samochodem ciężarowym [ZDJĘCIA] Wypadek w Łososinie Dolnej. We wtorek (9 czerwca) na DK 75 zderzył się samochód osobowy marki BMW oraz ciężarowy marki volvo. Samochodami podróżowali sami kierujący. Wszyscy uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy o własnych siłach, kierowca osobówki był pod opieką ratowników medycznych. 📢 Marcinkowice. Palił się samochód i garaż w budynku mieszkalnym. Właściciel próbując ugasić ogień poparzył się [ZDJĘCIA] W Marcinkowicach, w gminie Chełmiec palił się samochód. Pojazd był zaparkowany w garażu w budynku mieszkalnym. Właściciel zgłosił, że w pomieszczeniach przy garażu były butle z gazem. Dym dostawał się do części mieszkalnej. Przed przybyciem strażaków dziesięć osób, w tym siedmioro dzieci opuściło budynek. Jeden mężczyzna, który próbował ugasić ogień został poparzony.

