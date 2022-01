Prasówka Nowy Sącz 11.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01, w Nowym Sączu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ruchliwa droga powiatowa w Gaboniu nie ma poboczy ani chodników. Kto powinien je wybudować? Mieszkańcy domagają się działania”?

Prasówka Nowy Sącz 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ruchliwa droga powiatowa w Gaboniu nie ma poboczy ani chodników. Kto powinien je wybudować? Mieszkańcy domagają się działania Mieszkańcy sołectwa Gaboń (gm. Stary Sącz) domagają się budowy chodników przy ruchliwej drodze powiatowej przebiegającej przez ich miejscowość. Niestety w żaden sposób nie zadbano tam o bezpieczeństwo pieszych. Nie ma poboczy nie mówiąc już o wybrukowanych trasach, po których mogliby się poruszać zarówno przechodnie, jak i rowerzyści. Gmina zdaje sobie sprawę z problemu, jednak jak podkreśla rozwiązać może go tylko Powiatowy Zarząd Dróg. Tymczasem PZD twierdzi, że pierwszy krok powinna wykonać gmina.

📢 Podegrodzie. Zabytkowa kaplica św. Anny odkrywa nowe "skarby". Odpadający tynk z sufitu odsłonił barkowe polichromie [ZDJĘCIA] Cennego odkrycia dokonano w zabytkowej kaplicy św. Anny w Podegrodziu. Przez nieszczelny dach woda deszczowa spowodowała namoknięcie tynku na suficie, co w konsekwencji przyczyniło się do odpadnięcia jednej warstwy. Pod nią ukryta była barokowa polichromia z wizerunkiem Boga Stwórcy. Być może pod pozostałą warstwą tynku znajduje się więcej malowideł. Gmina złożyła wniosek do urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie prac konserwatorskich.

📢 Mieszkaniec Słopnic umówił się z 13-latką. Później miał lecieć na Islandię 25-letni Krzysztof, mieszkaniec Słopnic, został ujęty na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. Do zdarzenia doszło w minioną środę 5 stycznia. Co ciekawe młody słopniczanin dwa dni później miał już zaplanowany wylot z kraju do Islandii, gdzie pracował.

Prasówka 11.01 Nowy Sącz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy Sącz. Tatry jak na dłoni. Niesamowity widok na góry z Sądecczyzny [ZDJĘCIA] Tatry, czyli najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat to urzekające miejsce. Masyw górski królujący nad miastami Małopolski przy dobrej widoczności można uchwycić w różnych zakątkach. Tym razem przedstawiamy absolutnie urzekające ujęcia na Słowackie Tatry z perspektywy Pustej Wielkiej położonej na wysokości 1060 m. Ten niesamowity widok uchwycił zaprzyjaźniony z naszą redakcją fotograf Artur Królikowski.

📢 Nowy Sącz. Uwaga na smog! Fatalna jakość powietrza na Sądecczyźnie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadził I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i wskazuje na wystąpienie przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 dla stężenia 24-godzinnego. 📢 Limanowa. Strzelał do robotników z wiatrówki, bo przeszkadzał mu remont drogi. Mężczyzna był pijany Policjanci zatrzymali pijanego 58-latka, który z okna mieszkania strzelał z wiatrówki do pracowników remontujących drogę w gminie Limanowa. Chociaż padło wiele strzałów, w zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Wcześniej mężczyzna próbował zatrzymać remont drogi, kładąc się przed maszynami budowlanymi. 📢 Dwie osobówki zderzyły się na drodze pod Nowym Sączem. Jedna osoba w szpitalu Zaledwie trzy minuty mięły od alarmu, a druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Górnej już spieszyli do sąsiedniej miejscowości Kamionka Wielka, by ratować poszkodowanych w wyniku zderzenia się tam dwóch samochodów osobowych.

📢 Nowy Sącz. W centrum miasta znaleziono zwłoki 58-letniego mężczyzny. Co się stało? W niedzielę, 9 stycznia, około godz. 6, w przejściu pomiędzy dwoma kamienicami przy ul. Jagiellońskiej znaleziono zwłoki mężczyzny, Okazało się, że to 58-letni bezdomny korzystający ze wsparcia Domu im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu. Na miejscu pojawiła się policja i prokurator, zaś ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Jak wyjaśnia mł. insp. Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wstępnie wykluczono, aby do śmierci bezdomnego przyczyniły się osoby trzecie. 📢 Mieszkańcy Znamirowic, Tabaszowej i Rąbkowej odcięci od świata? Z powodu likwidacji linii autobusowej nie mają jak wyjechać z miejscowości Od 1 stycznia mieszkańcy trzech miejscowości: Znamirowic, Tabaszowej i Rąbkowej w gminie Łososina Dolna, którzy nie dysponują własnym samochodem są w pewnym sensie odcięci od świata. Jest to związane z faktem, że prywatny przewoźnik wycofał linię autobusową, która przyjeżdżała przez te miejscowości. Radni twierdzą, że można było temu zapobiec.

📢 Tragedia w Tatrach. Przyjaciele żegnają przewodnika Michała Kruczałę, który z dwoma towarzyszami zginął podczas wspinaczki na Gerlach W niedzielę tragiczne wieści obiegły całą Polskę. Po dwóch dniach szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej słowackie służby odnalazły ciała trzech wspinaczy, którzy w piątek wyruszyli na Gerlach. Jednym ze zmarłych jest Michał Kruczała, przewodnik górski. Tragicznie zmarłego mężczyznę żegnają w mediach społecznościowych pogrążeni w żałobie przyjaciele i znajomi przewodnicy. Wzruszający wpis zamieściło na swoim profilu na FB Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie, którego Michał Kruczała był członkiem. 📢 Kraków. Ważą się losy małopolskiej kurator Barbary Nowak po kontrowersyjnej wypowiedzi dotyczącej szczepień. Sprawą ma się zająć wojewoda O przyszłości Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak może zadecydować wojewoda małopolski. To efekt kontrowersyjnej wypowiedzi kurator dotyczącej szczepień. 📢 Nowy Sącz. Koncert noworoczny w MCK Sokół. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i zaproszeni goście dali wspaniały występ [ZDJĘCIA] Jak co roku, w Nowym Sączu odbył się Koncert Noworoczny Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz zaproszonych gości, Sądeczanie, którzy 8 stycznia odwiedzili Małopolskie Centrum Kultury Sokół, mogli posłuchać największych hitów musicalowych oraz przebojów filmowej klasyki światowej. Orkiestrze pod dyrekcją Leszka Mieczkowskiego, ppłk SG towarzyszyła Sylwia Ziółkowska, Grzegorz Napierała, Natalia Zabrzeska -Borowiec oraz Iwona Chruścicka. Koncerty noworoczne organizowane są już od ponad dwudziestu kilku lat i zawsze cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców miasta i regionu. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z tego wydarzenia.

