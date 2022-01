Prasówka Nowy Sącz 12.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Nowy Sącz 12.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dwadzieścia piąć minut przed godziną dwudziestą drugą we wtorek, 11 stycznia 2022 r., kilka jednostek OSP oraz zastępy PSP włączone zostały do prowadzonych już przez policję poszukiwań 67-letniej kobiety, która wieczorem zaginęła w dzielnicy Poręba Mała w Nowym Sączu. Jest to wyścig z czasem, bo temperatura spadła znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza.