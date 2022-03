Prasówka Nowy Sącz 12.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Polskie Towarzystwo Historyczne, Klub "Gazety Polskiej" czy NSZZ "Solidarność" to tylko niektóre z podmiotów, które obawiają się o to, że miejsce mające upamiętnić sądeckich Żydów, nie będzie choćby jasno informować, kto jest odpowiedzialny za ich zagładę. Wystosowały one otwarty list w tej sprawie.