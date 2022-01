Prasówka Nowy Sącz 16.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

To czego dokonał do dziś wzbudza podziw. Człowiek bez wykształcenia, na co dzień pracujący na roli własnymi rękami wybudował ogromny most, choć wielu uważało, że jest to niemożliwe. Dzień po dniu, kamień po kamieniu Jan Stach wzniósł budowlę, o której pamiętają po 50 latach. Nawet obecni inżynierowie nie powstydziliby się tego, jak wygląda. W programie „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2 znów przypomniano o wielkim sądeczaninie.

Sandecja Nowy Sącz za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała o zakontraktowaniu nowego obrońcy, 31-letniego Łukasza Kosakiewicza. To drugie zimowe wzmocnienie piątej siły rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Prócz sporego doświadczenia nowy gracz sądeczan może pochwalić się sylwetką atlety, którą prezentował jeszcze jako zawodnik Korony Kielce.