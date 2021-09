Prasówka Nowy Sącz 16.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Nowy Sącz 16.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nowa podgrzewana murawa na budowanym stadionie Sandecji ma być w pełni gotowa do gry do połowy października. Wówczas też piłkarze trenera Dariusza Dudka będą mogli podejmować u siebie ligowych rywali. Póki co „Duma Krainy Lachów” wszystkie spotkania w Fortuna 1 Lidze rozgrywa na wyjazdach (po siedmiu rozegranych meczach sądeczanie plasują się na świetnym piątym miejscu). Do końca tego tygodnia ma zostać położona trawa. Wcześniej zostanie wysypany piach, na nim pojawi się warstwa ziemi i następnie przy Kilińskiego ma zacząć robić się zielono.