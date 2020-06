Prasówka Nowy Sącz 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2020, w Nowym Sączu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miasto zapowiada Bezpieczne Wakacje jakich jeszcze nie było”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Nowy Sącz 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Miasto zapowiada Bezpieczne Wakacje jakich jeszcze nie było Rusza kolejna edycja Bezpiecznych Wakacji, w trakcie których miejskie placówki gwarantują dzieciom z Nowego Sącza liczne atrakcje. Z racji epidemii koronawirusa będą one się różnić od tych w poprzednich latach. 📢 Pacjentka sądeckiego szpitala z koronawirusem. Zamknięto oddział chirurgii ogólnej U 90-letniej pacjentki Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Kobieta trafiła do szpitala w Krakowie. Odsuniętych od pracy i poddanych kwarantannie zostało 14 osób personelu medycznego oraz dwie salowe.

📢 Jak głosują mieszkańcy Nowego Sącza w wyborach prezydenckich 2020? Wyniki 1. tury wyborów - jakie będą? Za nami 2. tura wyborów prezydenckich 2020 w Nowym Sączu. Sprawdź wyniki głosowania w Twojej miejscowości. Czy rozkład głosów w Nowym Sączu jest zbliżony do wyników ogólnopolskich? Na którego kandydata najchętniej głosowali Twoi sąsiedzi?Nasze zestawienie pozwoli ci również porównać frekwencję wyborczą w całym kraju i w Nowym Sączu podczas 2. tury wyborów prezydenckich 2020. 📢 Odprowadzasz nielegalnie ścieki? Gmina Chełmiec ogłasza abolicję Mieszkańcy gminy Chełmiec, którzy do końca lipca dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków i podpiszą umowę na świadczenie usług z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, unikną kary. 📢 O tych wpadkach z kampanii wyborczej nie zapomnimy Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Z okazji zbliżających się wyborów prezydenckich 2020 przypominamy wpadki wyborcze, których nie udało się uniknąć kandydatom. Na pewno nikt ich nie planował, ale za sprawą tych wydarzeń było o nich głośno. Sprawdź wpadki wyborcze kandydatów na prezydenta w galerii zdjęć.

📢 Stary Sącz kupuje drona do kontroli zanieczyszczenia powietrza. Co z Nowym Sączem? Władze miasta i gminy Stary Sącz zamierzają zakupić drona, który ma wspomóc strażników miejskich w kontroli palenisk w sezonie grzewczym. Nowosądecka straż miejska nie zamierza inwestować w takie urządzenie bo, jak wyjaśnia komendant Ryszard Wasiluk, przydatność drona do kontroli podejrzanych palenisk jest mocno dyskusyjna. 📢 Żony i partnerzy kandydatów na prezydenta RP. Wybory prezydenckie bez nich byłyby nudne. Kim są partnerki i partnerzy kandydatów? Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

📢 Jest już gotowy plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Nowym Sączu Zakończyły się prace przy budowie placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 przy ul. Podhalańskiej. Ostatnim elementem prac była budowa ogrodzenia, które zwiększy bezpieczeństwo dzieci korzystających z zabawy. - Cieszę się, że mogę przekazać kolejny plac zabaw najmłodszym mieszkańcom Nowego Sącza. To dopełnienie strefy dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka przy ulicy Podhalańskiej. Jest to nowoczesne i przede wszystkim bezpieczne miejsce dla dzieci - zaznacza prezydent Ludomir Handzel. Jak prezentuje się plac zabaw? Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Most w Kurowie rośnie w oczach. Od lipca objazd starej przeprawy Prace związane z budową nowego mostu na Dunajcu w Kurowie w ciągu DK 75 idą zgodnie z planem. Inwestycja warta ponad 189 mln zł ma być gotowa jesienią 2021 roku. Niebawem kierowcy będą korzystać z objazdu starej przeprawy.

📢 Nowy Sącz. Więźniowie będą wspierać schronisko dla zwierząt w Wielogłowach. W jaki sposób? Więźniowie z Zakładu Karnego w Nowym Sączu wspomogą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wielogłowach. Ponieważ z powodu epidemii koronawirusa nie mogą wykonywać prac na zewnątrz więzienia, zdecydowali się wykonać dla psów budy oraz specjalne podesty. A wszystko to w ramach zajęć rękodzielniczych i warsztatowych prowadzonych w tej sądeckiej placówce penitencjarnej. 📢 Przestępcy z Nowego Sącza, Limanowej i Gorlic poszukiwani przez policję [18.06.2020] Tych kilkunastu groźnych przestępców szuka małopolska policja. Oto lista poszukiwanych osób przez policję w Nowym Sączu, Limanowej i Gorlicach. Wśród nich są osoby, które dopuściły się poważnych przestępstw, rozbojów i pobić. Jeśli widzieliście któregokolwiek z nich, to skontaktujcie się z najbliższym posterunkiem policji lub zadzwońcie pod bezpłatny numer alarmowy: 112. Lista została zaktualizowana na dzień 18 czerwca 2020 roku.

Wybory 2020: zadaj pytanie kandydatom na prezydenta