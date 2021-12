Prasówka Nowy Sącz 19.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Aktorka Kasia Zielińska ze Starego Sącza już jakiś czas temu zaczęła przygotowania do świąt. Przyznaje, że to jej ulubiony czas. W całym domu widać już gwiazdkowe dekoracje. Choinka, Mikołaj, nawet świąteczne piżamy. Nowocześnie urządzone dom Kasi znajduje się na warszawskim Mokotowie. Ola Nowak, znana influencerka z Nowego Sącza od kilku lat podbija internet i również chwali się świątecznymi ozdobami, prezentami oraz apetycznymi przysmakami świątecznymi. Natomiast Ewa Wachowicz rodem spod gorlickiej miejscowości piecze świąteczne ciasta i ozdabia pierniczki.

W miejscowości Kamionka Wielka doszło do niecodziennego zdarzenia. Kierowca samochodu dostawczego jednej z firm kurierskich zignorował znak "zakaz wjazdu" i wjechał na most prowadzący na prywatną posesję. Auto było zbyt ciężkie i uszkodziło drewniane belki na przeprawie. Samochód zawisł na stalowej konstrukcji.

Wielkimi krokami zbliżają się święta, a wraz z nimi rozpoczynają się coroczne przygotowania do kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do jubileuszowego - trzydziestego finału szykuje się również sądecki sztab.

To już XI edycja projektu „Łączymy Pokolenia”. Ma on na celu uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę dzielenia się z drugim człowiekiem choćby drobnym gestem i zwrócenie uwagi młodego pokolenia na osoby starsze oraz na fakt konieczności wzajemnego poświęcenia sobie czasu i budowania relacji. Pokazuje jak ważne są więzi międzypokoleniowe, tradycja Bożego Narodzenia i ile radości może przynieść własnoręczne wykonanie ozdób choinkowych.

Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxi Węgiel, Sławomir, Thomas Anders... To niektóre gwiazdy, które mają zaśpiewać w tym roku na sylwestrowym koncercie, jaki Telewizja Polska organizuje w ostatni dzień roku w Zakopanem. TVP ogłosiła właśnie obsadę koncertu plenerowego pod Giewontem.

Tradycji stało się zadość. Z groty Betlejemskiej do Starego Sącza dotarło Światło Pokoju. „Wieczny ogień” każdy może zabrać do swojego domu. O to, aby dotarło do wszystkich jak co roku dbają zuchy i harcerze. Z płomieniem odwiedzili już Stary Sącz, gdzie przekazali je burmistrzowi miasta, a już w weekend pojawi się również w Nowym Sączu.