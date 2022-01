Prasówka Nowy Sącz 2.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu podsumowała 2021 rok. Przyniósł on 3973 interwencje podjęte przez strażaków na Sądecczyźnie. W tym 709 to były pożary, 2894 miejscowe zagrożenia, a 370 to alarmy fałszywe. Do najtrudniejszych należały te związane z trąbą powietrzną w Librantowej i powodziami błyskawicznymi w Nowym Sączu, gminie Stary Sącz czy Łącko.