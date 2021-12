Prasówka Nowy Sącz 21.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Nowym Sączu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.12, w Nowym Sączu.

Prasówka Nowy Sącz 21.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ciężkie warunki na sądeckich drogach. Intensywne opady śniegu spowodowały paraliż, tworzą się korki i jest bardzo ślisko. Gdzie najgorzej? Obfite opady śniegu spowodowały, że na sądeckich drogach są fatalne warunki, pługopiaskarki nie nadążają z odśnieżaniem. W niektórych miejscach jest tzw. "szklanka"- informują kierowcy. Najgorzej jest między Rdziostowem a Nowym Sączu, na Krzyżówce przy DK75 koło Krynicy Zdrój tiry zajmują jeden pas jezdni, ponieważ nie mogą wyjechać. Niebezpiecznie jest też w Librantowej, między Grybowem a Nowym Sączem, a także na Juście na drodze krajowej nr 75 od strony Krakowa, a także od Nowego Sącza.

📢 Ptaszkowa. Bożonarodzeniowy ogród będzie widoczny z kosmosu? W tym roku oświetla go 80 tys. lampek, to jedyne takie miejsce [ZDJĘCIA] W tym roku Kamil Jurczyński z Ptaszkowej w gminie Grybów rozwiesił blisko 80 tysięcy lampek. To najbardziej oświetlone miejsce na Sądecczyźnie. W okresie świątecznym przyciąga setki rodzin nie tylko z okolicy, ale także spoza Małopolski. W tym roku w szopce pojawią się żywe zwierzęta, będą nowe iluminacje i tabliczki z opisami danego oświetlenia. Rodzina Jurczyńskich od ponad dekady robi to ku uciesze dzieci i dorosłych. To już tradycja.

📢 Nowy Sącz. Ukradł 100 tys. złotych, wpadł szybko w ręce policji. W samochodzie miał też narkotyki Policjanci z Nowego Sącza bardzo szybko zatrzymali 41-latka, który włamał się do jednego z domów na terenie gminy Chełmiec i ukradł 100 tysięcy złotych. W mieszkaniu mężczyzna miał także narkotyki oraz przedmioty pochodzące z innego przestępstwa. Teraz włamywaczowi recydywiście grozi do 15 lat więzienia.

Prasówka 21.12 Nowy Sącz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czarne powiaty w Małopolsce. W tych regionach koronawirus uderza najmocniej Ostatnie dni to delikatne wyhamowanie dynamiki zachorowań - tak wynika ze statystyk Ministerstwa Zdrowia. Jednak mimo że czwarta fala pandemii zauważalnie słabnie, to niestety w niektórych regionach kraju sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo poważna. W Małopolsce średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła około 49 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Najgorzej jest w Krakowie, gdzie wskaźnik zapadalności na koronawirusa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosi 72,2. Przeanalizowaliśmy sytuację, we wszystkich powiatach województwa.