Prasówka Nowy Sącz 24.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Przy kościele w Kasinie Wielkiej lądował dziś 23 marca helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szybkiej pomocy i transportu do szpitala wymagał proboszcz tamtejszej parafii.

21-latek, który w Bacicach (gm. Stary Sącz) zaatakował kierowcę autobusu gazem pieprzowym i ukradł mu telefon już usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Za to przestępstwo grozi do 12 lat więzienia, ale sąd może orzec wyższy wymiar kary z uwagi na to, że mężczyzna popełnił je w warunkach recydywy.