Prasówka Nowy Sącz 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Nowy Sącz 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Oczko wodne" w... oczach internautów. Prezydent Duda zaskoczył propozycją [MEMY] Prezydent Duda znów jest na językach internautów. Wszystko za sprawą programu żartobliwie nazwanego "oczko plus". Andrzej Duda zapowiedział powstanie programu "Moja woda" na prowadzenie małej retencji wody, w ramach którego każdy Polak miałby obok domu oczko wodne. Stanisław Kosiniak-Kamysz zażartował, że może prezydent chce dawać jeszcze rybki do tego, a internauci już zabrali się za produkcję memów. 📢 Nowy Sącz. Więźniowie z Zakładu Karnego włączyli się w walkę z koronawirusem Więźniowie z Zakładu Karnego w Nowym Sączu włączyli się do walki z koronawirusem. W ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga, dwudziestu osadzonych od kilkunastu dni szyje maseczki, które trafiają następnie do różnych instytucji na terenie Małopolski. Dotychczas uszyli ich około 2,5 tys. To jednak nie jedyne prace jakie więźniowie wykonują w sądeckim Zakładzie Karnym.

📢 Koniec drogowego koszmaru w Gródku. Jest nowa nawierzchnia i odbudowano skarpy zniszczone przez wodę [ZDJĘCIA] Dobiegają końca roboty drogowe w Gródku (gmina Grybów) w ramach remontu drogi Ropa - Gródek - Biała Niżna.Wylano prawie 3 km nowej nawierzchni asfaltowej. Łączna wartość inwestycji to blisko 3 miliony złotych. Prasówka 3.06 Nowy Sącz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ranking najlepszych salonów i sklepów rowerowych w Nowym Sączu Urokliwa Sądecczyzna może się poszczycić malowniczymi trasami rowerowymi, które sukcesywnie powstają. Zbliżają się lato oraz wakacje a z nimi wycieczki rowerowe. Teraz jest najlepszy czas( jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił), aby zrobić przegląd swoich dwóch kółek. Przedstawiamy najlepsze sklepy rowerowe w Nowym Sączu, gdzie można kupić nie tylko rower, ale liczne akcesoria, kaski czy odzież. Poniżej przypominamy również kilka istotnych zasad związanych z bezpiecznym poruszaniem się na rowerze.

📢 Chełmiec. Okradli i pobili młodego mężczyznę w lesie. Teraz czeka ich surowa kara. Najmłodszy ze sprawców ma 16 lat Napadli na młodego mężczyznę w lesie na terenie gminy Chełmiec. Użyli wobec niego gazu pieprzowego, kopali i podduszali a następnie okradli. Czworo sprawców w wieku od 16 do 20 lat szybko trafili ręce policji, mimo że pokrzywdzony nie był w stanie podać rysopisu żadnego z mężczyzn. Teraz za rozbój z użyciem środka obezwładniającego grozi im do 12 lat więzienia. 📢 Zdewastowali plac zabaw na osiedlu Dąbrówka. Jest wysoka nagroda Na osiedlu Dąbrówka ktoś zdewastował plac zabaw. Michał Kądziołka wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza oraz przewodniczący zarządu osiedla wyznaczył 1000 zł nagrody za wskazanie sprawcy, bądź sprawców tego czynu. To już kolejny raz, kiedy wandale niszczą ten obiekt rekreacji.

📢 Strażacy otrzymali sprzęt do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Do jednostek OSP działających na Sądecczyźnie trafia sprzęt do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Został on przekazany z magazynu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Każda jednostka otrzymuje: opryskiwacz spalinowy, 5 kg koncentratu środka wirusobójczego, 4 sztuki kombinezonów ochronnych, 4 sztuki półmasek ochronnych typu FFP2, 50 par nitrylowych rękawiczek ochronnych, 1 litr oleju silnikowego do opryskiwaczy oraz 4 sztuki gogli ochronnych. Łącznie dla sądeckich OSP zakupiono 53 takie zestawy. 📢 Nowy Sącz. Radni przywrócili płatną strefę parkowania. Na wejście w życie uchwały będziemy musieli poczekać. Ile? Na wczorajszej sesji rady miasta, radni na wniosek prezydenta Ludomira Handzla, przywrócili strefę płatnego parkowania zniesioną czasowo z powodu wybuchu epidemii koronawirusa. Decyzja ta, to efekt systematycznego znoszenia kolejnych obostrzeń przez władze centralne i tym samym zwiększenia natężenia ruchu oraz braku miejsc postojowych. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

📢 Poznaj nowych księży, którzy trafią do sądeckich parafii W ostatnią sobotę maja w kościele bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie święcenia kapłańskie przyjęło 20 diakonów z diecezji tarnowskiej. Biskup Andrzej Jeż nowym księżom wręczył już aplikaty, czyli skierowania na ich pierwsze parafie. Kapłani swoją pracę w nich rozpoczną pod koniec sierpnia. Zobaczcie, którzy księża i w jakich parafiach na terenie powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego rozpoczną niedługo posługę. 📢 Wypadek na ul. Węgierskiej. Kierowca BMW uderzył w latarnie i uciekł? Wypadek na ul. Węgierskiej w Nowym Sączu. Około godz. 3 w nocy samochód BMW wypadł z drogi i uderzył w latarnię, uszkadzając przy tym ogrodzenie oraz samochód, który stał na parkingu. Na miejsce przybyli strażacy oraz funkcjonariusze policji, ale nie zastali osób, które brały udział w tym zdarzeniu.

📢 Nowy Sącz. Znowu kupisz bilet u kierowcy autobusu MPK W autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu znowu można kupić bilet u kierowcy. Udogodnienie to przywrócono od poniedziałku, 1 czerwca 2020 r. 📢 2020: memy o roku, który chcemy już zapomnieć. Internauci tworzą memy: plany na 2020 vs. rzeczywistość. Koronawirus nie zabrał nam humoru Każdy miał jakieś plany na 2020 rok. Memy gorzko, ale celnie je podsumowują. W końcu teraz większość z nas wolałaby, żeby ten rok po prostu się nie wydarzył. Konflikty międzynarodowe oraz pandemia koronawirusa zmieniły życie na całym świecie. Dlatego teraz cały świat ironicznie śmieje się z tego, jak wygląda starcie: plany na 2020 rok vs. rzeczywistość. Wiadomo, kto w nim przegrywa ;) Zobaczcie sami! 📢 Najlepsze domy weselne na Sądecczyźnie [PRZEGLĄD] Ślub i towarzyszące mu wesele to jedne z ważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Udana zabawa często zależy od wyboru miejsca imprezy. Jeśli szukacie najlepszego miejsca na Wasz najpiękniejszy dzień to sprawdźcie ten przegląd. Dzięki pomocy internautów powstał TOP najlepszych domów weselnych. Zobaczcie, które lokale zasługują na uznanie i zostały wyróżnione przez internautów. Może to zestawienie pomoże znaleźć dom weselny Waszych marzeń.Wybraliśmy 10 miejsc, które uzyskały powyżej 4,5 gwiazdek (na pięć) i miały powyżej 50 opinii w Googlu.

