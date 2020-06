Prasówka Nowy Sącz 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Sądeczanie, którzy poszukują zatrudnienia, mogą sprawdzać aktualne oferty na stronie Sądeckiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Co ma do zaoferowania pośredniak? Jak się okazuje mimo epidemii koronawirusa są też nowe oferty. Sprawdziliśmy aktualne oferty pracy na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego (stan na 4 czerwca 2020 r.) i wybraliśmy najlepiej płatne. Zobaczcie sami jakie stawki oferują.

Do końca czerwca mają potrwać prace związane z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul. Piłsudskiego w Starym Sączu. Roboty kanalizacyjne zostały już wykonane. Teraz drogowcy zajmują się odbudową drogi. Na odcinku od Starego Sącza do Mostek powstanie całkowicie nowa jezdnia. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na sporym odcinku wprowadzono ruch wahadłowy, a czerwone światło przytrzymuje samochody na kilkanaście minut. Do tego wyboje też dają się we znaki kierowcom.

Prezydent Duda znów jest na językach internautów. Wszystko za sprawą programu żartobliwie nazwanego "oczko plus". Andrzej Duda zapowiedział powstanie programu "Moja woda" na prowadzenie małej retencji wody, w ramach którego każdy Polak miałby obok domu oczko wodne. Stanisław Kosiniak-Kamysz zażartował, że może prezydent chce dawać jeszcze rybki do tego, a internauci już zabrali się za produkcję memów.

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Matura dosłownie za kilka dni, a co po maturze? Gdzie na studia? Jakie kierunki są najbardziej oblegane, najchętniej wybierane przez najmłodsze pokolenie? Odpowiedź na to dają – a mogą też stanowić podpowiedź dla niezdecydowanych – wyniki ostatniej rekrutacji na studia. Od razu dodajmy, że na podium w ciągu dwóch ostatnich lat zaszła tylko minimalna zmiana: dwa z najpopularniejszych kierunków zamieniły się miejscami.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

W poniedziałek, 8 czerwca, rozpoczną się tegoroczne egzaminy maturalne. Przez epidemię koronawirusa o miesiąc później, niż zazwyczaj. To nie jedyna zmiana. Maturzyści podejdą jedynie do egzaminów pisemnych. Będą też musieli zachować szczególne środki ostrożności: dezynfekować ręce, zasłaniać twarz i nos maseczką lub przyłbicą. Stoliki, przy których zasiądą zdający, będą musiały znajdować się w co najmniej 1,5 m odstępach od siebie. Sądeckie szkoły zapewniają, że są przygotowane na matury w ekstremalnych warunkach. Zanim jednak ruszą egzaminy maturalne, zobaczcie jak wyglądały one w minionych latach w sądeckich szkołach.