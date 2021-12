Prasówka Nowy Sącz 6.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Nowy Sącz 6.12: top 3 artykuły z wczoraj

Nie żałował ten, kto w niedzielę wybrał się na „Regionalny ekologiczny Jarmark Przedświąteczny na Miodnym Szlaku”, który odbył się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 11 i zostało zaplanowane do godz. 16. Nie zabrakło kolęd, choinek, wielu różnorakich rękodzielniczych prezentów świątecznych oraz pysznego jedzenia. Mimo że do Świąt Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, niedziela 5 grudnia zdecydowanie przybliżyła nas do tego wyjątkowego okresu w roku.