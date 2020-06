Prasówka Nowy Sącz 7.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Nowy Sącz 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przy ścieżce rowerowej niedaleko mostu nad Popradem w Barcicach stanął znak ostrzegawczy - Uwaga! Niedźwiedzie. Wszystko przez to, że kolejny rok z rzędu w tym rejonie zaobserwowano niedźwiedzicę z młodymi.

Wiedzieliście, że 7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu? To święto ma zagadkową genezę powstania, ale wpisało się już na stałe w kalendarz świąt nietypowych. W sieci można znaleźć mnóstwo memów i śmiesznych obrazków o Międzynarodowym Dniu Seksu. Zobaczcie te najlepsze!

Na DK 28 w miejscowości Ptaszkowa zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 czerwca, około godz. 14.16. W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby. Wszystkie, decyzją ratowników pogotowia, zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu ponad dwie godziny pracowały służby ratunkowe. Trasa z Nowego Sącza do Grybowa w miejscowości Ptaszkowa była zablokowana, a policja wprowadziła objazd dla samochodów osobowych drogami lokalnymi. Droga jest już przejezdna.