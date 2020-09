Prasówka Nowy Sącz 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Trwa wylewanie fundamentów pod nowe skrzydło Sądeckiego Hospicjum. Budynek, który stawia sądecka firma eRSbet, ma być gotowy za rok. Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln zł.

Do Łososiny Dolnej dotarł Bartosz Staszewski ze ze swoim projektem zwracającym uwagę na miejscowości, które przyjęły uchwały o strefie wolnej od „ideologii LGBT”. Jego akcja nie spodobała się posłowi Prawa i Sprawiedliwości. Arkadiusz Mularczyk powiadomił policję.

Na rynku w Muszynie można już podziwiać budynek nowego ratusza, który architektonicznie nawiązuje do stylu galicyjskiego z XIX wieku. Inwestycja warta jest ponad 11 mln zł, a prace potrwają do przełomu listopada i grudnia tego roku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę 5 września termometry w Nowym Sączu w przez kilka godzin pokazywały temperaturę 28 stopni Celsjusza. To skłoniło wielu sądeczan, aby najprawdopodobniej ostatni upalny dzień lata spędzić na Basenie nad Łubinką. Otwarty miesiąc temu kompleks odwiedziło już ponad 7,5 tys. osób, mimo ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa i funkcjonowania od jakiegoś czasu tzw. czerwonej strefy w Nowym Sączu. Na takie miejsce mieszkańcy miasta czekali od lat...

7 września około godz. 10.30 zapaliła się instalacja elektryczna w aucie zaparkowanym na rogu ul. Kazimierza Wielkiego i Berka Joselewicza (parking pod synagogą). Samochód stał pusty i konieczne było wybicie szyby przez strażaków, aby otworzyć maskę. Nikt nie ucierpiał podczas tego niewielkiego pożaru. Właściciel auta dotarł po akcji gaśniczej na miejsce.

Maciej N., kierowca, który śmiertelnie potrącił naszą dziennikarkę, trafi do aresztu na trzy miesiące. Oprócz niego na miesiąc za kratki trafią także jego brat Krystian N. oraz pasażer busa Mateusz C. Pobytu w areszcie uniknie za to Oliwia P., pasażerka busa. Łącznie w sprawie śmieci Anny Karbowniczak zatrzymano pięć osób.