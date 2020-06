Prasówka Nowy Sącz 8.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Nowy Sącz 8.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sądeccy nauczyciele,w czasie przerwy w nauce spowodowanej epidemią koronawirusa, zaangażowali się w projekt pod nazwą "Korki od prezydenta". Przez ponad dwa miesiące nagrywali dla uczniów lekcje online, które były następnie publikowane za pośrednictwem lokalnych mediów. - Myślę, że przyczynicie się państwo do sukcesu tegorocznych maturzystów - dziękował pedagogom prezydent Ludomir Handzel. Poniżej lista nauczycieli, którym należą się szczególne podziękowania. Zapraszamy do obejrzenia filmu i galerii z wydarzenia.

W szczególny sposób witam grono nauczycielskie, które w szczególny sposób w czasach epidemii wspierało sądecką edukację i młodzież – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Zdecydowaliście się Państwo na prowadzenie zdalnego nauczania w ramach „Korków od Prezydenta”, które były szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem sądeckich mediów. Niedługo egzaminy maturalne i myślę, że dołożyli Państwo swoją cegiełkę do sukcesu naszych maturzystów.

Nad rzeką Kamienicą pojawiła się obiecane przez prezydenta Ludomira Handzla miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu. "Przystanek kultura", bo tak nazywa się ta inwestycja, to kilka urządzeń do ćwiczeń oraz turystyczna wiata przystankowa. W planach budowa kolejnych atrakcji dla sądeczan, które umilą korzystanie z pętli pieszo-biegowo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamienicy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.