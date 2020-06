Prasówka Nowy Sącz 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Nowym Sączu nie minęło Cię nic ważnego

Muszyna to wspaniałe uzdrowisko, które oferuje mnóstwo atrakcji turystom. Znajdują się tam liczne rozlewnie wód mineralnych oraz pijalnie, sanatoria i inne atrakcje, umożliwiające aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zobaczcie archiwalne fotografie oraz pocztówki, w których posiadaniu jest Artur Królikowski

W uroczystość Bożego Ciała, mszę świętą, a także tradycyjną w tym dniu procesję do czterech ołtarzy w Podegrodziu, zwanym stolicą Lachów sądeckich, obejrzy Polska i świat. Z podegrodzkiej parafii, która istnieje od ponad tysiąca lat i szczyci się wyniesionym na ołtarze synem tej ziemi - zakonnikiem św. o. Stanisławem Papczyńskim, transmitować będą TVP Polonia oraz TVP 1. Początek bezpośredniego przekazu o godz. 11.

Maturzyści w całej Polsce przystąpili w wtorek do egzaminu dojrzałości z matematyki. Nie wszyscy byli zadowoleni z zadań. Absolwenci „Jedynki" byli zaskoczeni poziomem testu na poziomie podstawowym. Wielu uważa, że była to trudna matura. Wyniki pokażą, czy obawy maturzystów były zasadne.

Nietypową sytuację zarejestrowały kamery monitoringu przy ul. Słonecznej w Mszanie Dolnej. Wczoraj w godzinach porannych na terenie prywatnej posesji mieszkaniec zaobserwował młode łosie. Sytuacja jest niewątpliwe zaskakująca, bo te ssaki nie występują naturalnie na terenie Beskidu Wyspowego.

Kompleks obiektów sportowych na osiedlu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju wzbogacił się o pumptrack. Jest to specjalny tor do jazdy na rowerze, deskorolce, albo rolkach. Co najważniejsze tor jest konstrukcją mobilną, którą w łatwy sposób i w krótkim czasie rozłożyć i przenieść w inne miejsce, aby tam zorganizować dowolne wydarzenie sportowe. Tor jest już dostępny dla mieszkańców.

Matura 2020 jest jedną z najdziwniejszych, jakie pamiętamy. Ze względu na pandemię koronawirusa konieczne było przesunięcie jej na czerwiec. Maturzyści przez moment nie wiedzieli nawet, czy egzamin dojrzałości w ogóle się odbędzie. Kiedy epidemia trochę się uspokoiła, ogłoszono nowy termin. Dziś uczniowie ostatnich klas szkół średnich zdawali egzamin z języka polskiego. Oczywiście tak niecodzienna przygoda nie mogła ujść uwadze internautów, którzy stworzyli na okazję matur mnóstwo memów.