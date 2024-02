Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Nowym Sączu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Rozpoczął się zapowiadany wcześniej protest rolników w całej Polsce. Setki traktorów i innego sprzętu rolniczego wyjechały również na drogi w Nowym Sączu. Największe utrudnienia występują na trasie od Ronda Solidarności do Ronda Jana Pawła II (ulicami płk. W. Beliny-Prażmowskiego, Nowochruślicką, J. Pieczkowskiego, W. Witosa aż do Ronda Jana Pawła II i tą samą trasą z powrotem w kierunku Ronda Solidarności).

Rozmawiamy z trenerem drugoligowej Sandecji Nowy Sącz Robertem Kasperczykiem. Na początku stycznia zastąpił on na tym stanowisku Łukasza Surmę. „Duma Krainy Lachów” plasuje się obecnie na przedostatnim miejscu w 2. lidze ze stratą pięciu punktów do ostatniej bezpiecznej Wisły Puławy.

9 lutego na sądeckie ulice wyjedzie protest rolników. W godzinach od 9 do 16 należy spodziewać się utrudnień w ruchu na ulicach Nowego Sącza oraz na drogach dojazdowych do miasta.

Linia kolejowa 104 Chabówka - Nowy Sącz na odcinku Męcina - Mordarka zejdzie pod ziemię. Powstanie tam nowy tunel, który zagwarantuje bezkolizyjny przejazd pociągów w kierunku Nowego Sącza. To kolejny etap budowy wyczekiwanej inwestycji, który ma zagwarantować szybką podróż do Krakowa z regionu sądeckiego czy limanowskiego.

Od lat mówi się o szybkiej kolei z Nowego Sącza do Krakowa a także o połączeniu drogowym zapewniającym bezpieczną i szybszą podróż samochodem do stolicy Małopolski. "Sądeczanka" i "Podłęże - Piekiełko" to według niektórych obietnice, które nigdy nie powstaną. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia jednak, że na realizację kluczowych inwestycji dla regionu są pieniądze i będą one realizowane.

Natalia Przybysz to kolejna artystka, której koncertu można było wysłuchać w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju w ramach 10. edycji cykli Krynica Źródłem Kultury. Piosenkarka zabrała publiczność w podróż z albumem „Tam”.