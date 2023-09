Prasówka z Nowego Sącza 21.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Malownicze Jezioro Rożnowskie przyciąga wiele osób, a to za sprawą atrakcyjnego hotelu w Gródku nad Dunajcem. Zdjęciami z pobytu w tej sądeckiej miejscowości dzielą się znane osoby. Wypoczywali tam min. Ewa Chodakowaka, Paweł Domagała, Anna Popek, Magda Gessler, Robert Lewandowski czy Dorota Wellaman. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek w tej urokliwej miejscowości wziął ślub i zorganizował wystawne wesele w hotelu nad jeziorem.

Sądeczanin Marcin Janusz to duma regionu i rozgrywający reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Znakomity sportowiec przyjechał do rodzinnego miasta Nowego Sącza po sukcesie we Włoszech i został bardzo miło przywitany. Dostał także specjalny tort, który przygotowała dla niego cukiernia Sądeckie Mecyje.