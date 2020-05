Prezydent Ludomir Handzel chciałby powrócić do strefy płatnego parkowania

Mieszkańców z konieczności płacenia za parkowanie zwolnili radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz, argumentując projekt uchwały podobnymi decyzjami w dziesiątkach miast Polski, tym w Krakowie. Aktualnie w stolicy Małopolski, po poluzowaniu warunków „narodowej kwarantanny”, 4 maja powrócono do płatnego parkowania. Podobnie chciałby prezydent Ludomir Handzel.

- Mam dużo informacji ze strony sadeckich kupców, właścicieli sklepów, żeby powrócić do strefy płatnego parkowania, ponieważ są samochody, które blokują miejsce na cały dzień. To duży problem, bo nie ma żadnej rotacji. Dodam, że w tym momencie dziewięć osób z MPK jest bez pracy i to pogłębia straty finansowe w spółce – zaznaczył prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podczas 65. spotkania online z mieszkańcami.