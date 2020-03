Mieszkańcy mają problemy z Kartą Nowosądeczanina

Karty Nowosądeczanina otrzymało niespełna 3 tysiące z 20 tysięcy mieszkańców miasta, którzy złożyli wnioski. I choć miała upoważniać właściciela do darmowego parkowania na terenie miasta przez 90 minut, to są tym spore problemy. System nie był na to przygotowany.