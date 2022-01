Protest rolnika pod gmachem sądu: walczę już 25 lat

To już druga taka akcja Knurowskiego pod limanowskim sądem. Wcześniej gościł tutaj w 2018 roku. Czemu iwkowianin zdecydował się zagościć w Limanowej? To w tutejszym sądzie odbyła się rozprawa, która dotyczyła... jego innego protestu, ale tego z Prokuratury Rejonowej w Brzesku.

– Dotyczyła zakłócania miru domowego w prokuraturze, ale przecież prokuratura nie jest domem – komentuje w swoim stylu Pan Włodek, jak zwracają się do niego znajomi.

– To celowa robota, by mnie psychicznie męczyć. Już 25 lat walczę z wymiarem sprawiedliwości i nie mam zamiaru się poddawać. W planach mam założenie frontu ocalenia narodu polskiego – zdradza w rozmowie z "Gazetą Krakowską", pytany o powody przybycia do Limanowej.

Tym razem Knurowski miał ze sobą dwa wielkie transparenty. "Kto uchwala ustawę 1066, kto akceptuje Uchwałę Kongresu 477, obce wojska na ziemię polską sprowadza, ten BOGA, HONOR i OJCZYZNĘ zdradza!" takie hasło znalazło się na przygotowanych przez niego planszach.