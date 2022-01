Przegląd prasy 1.01.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Prasówka Nowy Sącz 1.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To już ostatni dzień 2021 roku. W Nowym Sączu, podobnie jak w innych polskich miejscowościach upłynął on w cieniu pandemii koronawirusa. Choć musieliśmy się zmierzyć z jej dwiema falami, miasto nie spowolniło tempa inwestycyjnego. Z kolei na niwie politycznej nastąpiła nieoczekiwana zmiana w układzie sił w nowosądeckiej radzie miasta, gdzie przewagę uzyskali radni sprzyjający obecnemu prezydentowi. Niestety stolica regionu zmagała się także z powodziami i podtopieniami, choć na szczęście ominęła ją trąba powietrzna. Co zapamiętają nowosądeczanie z 2021 roku? Poniżej prezentujemy 10 wydarzeń i zagadnień, którymi żyło miasto w mijającym roku. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć.