Przegląd prasy 11.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przyjęli wyzwanie od kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i włączyli się do akcji #GaszynChallenge. Wraz z przedstawicielami wielu różnych instytucji na terenie całego kraju biorą udzial w zbiórce pieniędzy na rzecz Wojtusia Howisa oraz innych dzieci chorych SMA czyli najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni. Zadanie wykonano (10 pompek i wpłata minimum 5 zł), zaś nominację od Karpackiego Oddziału Straży Granicznej otrzymali. Wojewódzki Inspektorat Transportu, Drogowego w Krakowie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Urząd Miasta w Nowym Sączu. Zobacz film nagrany przez pograniczników.

Mieszkańcy Nowego Sącza i Sądecczyzny mają szczęście mieszkać w regionie obfitującym w liczne atrakcje turystyczne. Także sąsiedni regiony oferują wspaniałe widoki, obiekty architektury, a także bogatą infrastrukturę turystyczną. Przygotowaliśmy dla Was dziesięć propozycji na krótsze i dłuższe wycieczki w trakcie długiego weekendu. Wszystkie miejsca znajdują się w odległości maksymalnie godziny jazdy samochodem od Nowego Sącza. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Choć wciąż trwa epidemia koronawirusa, sądeczanie tłumnie wzięli udział w procesji Bożego Ciała przy bazylice św. Małgorzaty. Zastąpiła ona tradycyjną procesję organizowaną co roku na sądeckim rynku. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Huawei

Ceny: od 698 do 699 zł .

. Zobacz oferty

Producent: Huawei

Ceny: od 599 do 799 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 11.06 Nowy Sącz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nowy Sącz włączył się w akcję "Rowerowa Stolica Polski". Dla najaktywniejszych rowerzystów, którzy dołączą do wyzwania i będą „kręcić” kilometry dla Nowego Sącza przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez prezydenta Ludomira Handzla. Oficjalny trening przez sportową rywalizacją rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 16 sierpnia. Natomiast sama rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozegra się w dniach od 1 do 30 września.