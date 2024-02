Przegląd prasy 12.02.2024 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Prasówka Nowy Sącz 12.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Sezam, czyli największa firma jubilerska w Małopolsce, w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Jej założyciele - Barbara i Bogdan Buczek z tej okazji zaprosili do Willi Poprad w Rytrze wszystkich pracowników, współpracowników oraz przyjaciół. Była to okazja do wspomnień, podsumowania działalności oraz wyróżnienia wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu firmy.