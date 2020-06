Przegląd prasy 12.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Nowy Sącz 12.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Słońce delikatnie grzeje, pierzaste chmury malowniczo suną po niebie, a lekki wiatr przyjemnie owiewa twarz. To wymarzona pogoda na niespieszną wędrówkę po gorczańskich ścieżkach.

Władze miasta szukają projektanta, który zaprojektuje cztery ścieżki rowerowe nad Dunajcem, Kamienicą i Łubinką. Zgodnie z warunkami ogłoszonego właśnie przetargu nowe ścieżki mają stanowić przedłużenie już istniejących w mieście tras rowerowych. Projekt i dokumentacja mają być gotowe do 31 lipca. Oferty można składać w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu do 17 czerwca do godz. 11.