Przegląd prasy 13.03.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Piłkarze w niższych ligach piłkarskich powiatu nowosądeckiego oraz limanowskiego wrócą na boiska po zimowej przerwie w rozgrywkach m.in. już w następny weekend. Dziś i jutro odbędą się za to dwa zaległe mecze czwartej ligi.

Mieszkańcy Nowego Sącza znaleźli się w blisko 100–osobowym "Legionie Polskim", który 5 marca wyruszył z Krakowa na Ukrainę, by wspierać naszych wschodnich sąsiadów w walce z Rosją. Za formowanie jednostki jest odpowiedzialny Adam Słomka, były poseł, dawny działacz opozycji antykomunistycznej.

etui do ipada mini, chroni ekran i tył urządzenia.…

targus click-in case to eleganckie etui przeznaczo…

Click-in Apple iPad Pro 10.5 cali THZ67404GL Etui do tabletu TARGUS

Prasówka 13.03 Nowy Sącz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mijają dwa tygodnie od momentu agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, a już znalazło to odbicie na sytuacji rynku nieruchomości, który jest jak papierek lakmusowy tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Bardzo duża część mieszkań w tym czasie zniknęła z rynku najmu, sprzedaż nieco wyhamowała, a budownictwo musi się zmierzyć z gwałtownym odpływem pracowników z Ukrainy, kryzysem walutowo-surowcowym i kolejną podwyżką stóp procentowych, co oczywiście bezpośrednio wpłynie na podwyższenie cen nieruchomości.