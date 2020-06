Przegląd prasy 14.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Marcin Mroczek, serialowy Piotr z „M jak miłość" dołączył do kampanii społecznej #urlopwkraju. Odwiedza Małopolskę i poznaje jej urokliwe miejsca i atrakcje oraz pokazuje je swoim obserwatorom na portalu społecznościowym. Aktualnie jeden z bliźniaków jest w Krynicy-Zdroju, gdzie spędza czas z rodziną. Promuje piękne górskie tereny i zachęca innych do wakacji w Polsce.

W Gródku nad Dunajcem w Koszarce, niedaleko przystani doszło do niebezpiecznego wypadku. Na Jeziorze Rożnowskim przewróciła się łódka, w której znajdowały się cztery osoby, a wśród nich były dzieci. Akcję ratunkową natychmiast podjęli ratownicy Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Do wypadku na jeziorze zostali wezwani też policjanci oraz strażacy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

We wsi Kadcza w gminie Łącko 11-latka jadąca rowerem została potrącona przez samochód osobowy renault megane. Kiedy tuż przed godz. 13, na miejsce wypadku dotarli druhowie z miejscowej OSP, okazało się, że pomocy medycznej potrzebuje nie tylko ranna rowerzystka. Wezwali więc kolejny ambulans Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, by jego załoga zajęła się kobietą, która kierowała autem, bo ona zasłabła. Zarówno dziewczynka jak mi kobieta trafiły do szpitala. W akcje ratowniczą włączony został także zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Nowym Sączu. Wszystko to wydarzyło się na drodze wojewódzkiej nr 969, czyli głównym trakcie prowadzącym doliną Dunajca, a łączącym Nowy Sącz z Nowym Targiem.