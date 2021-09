Przegląd prasy 15.09.2021 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu w tym roku obchodzić będzie 100-lecia istnienia. Amatorska grupa działała najpierw przy dawnym Domu Kultury Kolejarza, a potem przez wiele lat w Miejskim Ośrodku Kultury. Teraz jednak do jubileuszu szykuje się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Aktorzy-amatorzy do sąsiedniej instytucji przenieśli się wraz ze swoim liderem Januszem Michalikiem po licznych nieporozumieniach z urzędnikami prezydenta Ludomira Handzla.

Kosze pełne prawdziwków i innych grzybów przynoszą z porannych wypraw do lasów mieszkańcy powiatu limanowskiego. Lasy Beskidu Wyspowego i Gorców, podobnie jak w Beskidzie Sądeckim obfitują w różne gatunki jadalnych grzybów. Co ciekawe niektóre okazy ważą nawet około kilograma! Inne urzekają okolicznościami przyrody, w jakich zostały znalezione. Zobaczcie galerię zdjęć naszych Czytelników.

Tłumy odwiedziły dziś (15 września) Centrum Handlowe Europa II, gdzie w miejsce Intermarche powstał sklep Aldi. Już od samego rana klienci ustawiali się pod wejściem do budynku, aby skorzystać z oferty pierwszego sklepu tej sieci w Nowym Sączu. Chętnych do robienia zakupów nie brakowało. Kolejki były nie tylko przed wejściem, ale również do kas.

Trener Sandecji Nowy Sącz Dariusz Dudek w rozmowie z „Gazetą Krakowską” przyznaje, że on i jego piłkarze nie myślą o tym, co będzie, jeśli pokonają Puszczę. Koncentrują się na najbliższych zawodach i tylko to ich teraz obchodzi. Sądeczanie swój najbliższy mecz w Fortuna 1 Lidze zagrają już w środę w Niepołomicach. Start zawodów o godz. 18.

Basia Pierzchała z Nowego Sącza przyszła na świat cztery lata temu. Początkowo nic nie wskazywało no to, że jest chora. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że cierpi na wrodzoną ślepotę Lebera. Lekarze jednak długo nie byli w stanie zdiagnozować jej choroby, a co za tym idzie wdrożyć leczenia. Spowodowało to, że niestety dziewczynka całkowicie przestała widzieć. Kiedy pojawiła się dla niej szansa na odzyskanie wzroku, rodzice podjęli decyzję, że zrobią wszystko co w ich mocy, aby pomóc córce. Dzięki terapii może znów zobaczyć świat, jednak potrzebne są prawie 4 miliony złotych.