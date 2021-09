Przegląd prasy 17.09.2021 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Nowym Sączu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.09.2021, w Nowym Sączu.

Prasówka Nowy Sącz 17.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowy Sącz. Woda porwała czlowieka. Akcja ratownicza ocaliła mu życie Tuż przed zapadnięciem zmroku w piątek, 17 września 2021 r. do służb ratowniczych dotarła alarmująca wiadomość. Zgłaszano, że w rwącym nurcie bardzo wezbranej Łubinki znalazł się mężczyzna. Natychmiast podjęta została akcja ratownicza. Na pomoc ruszyli strażacy i policjanci. Liczyła się każda minuta.

📢 B. prezes Sandecji Arkadiusz Aleksander: na koncie klubu nie było ani złotówki… [Wywiad] To pierwszy wywiad Arkadiusza Aleksandra po tym, jak w połowie lipca br. odszedł z Kilińskiego. W ostatnim czasie Aleksander jest łączony z występującym na szczeblu ekstraklasy Zagłębiem Lubin. Nasz rozmówca odszedł z Sandecji, bo taka była jego decyzja. Nie zostawił jednak klubu w trudnej sytuacji, wprost przeciwnie, Jak wspomina pracę dla „Dumy Krainy Lachów”?

📢 Nowy Sącz. Sądecki Szpital Specjalistyczny zakończył modernizację wartą ponad 70 mln zł W piątek, 17 września uroczyście otwarto nowy pawilon i zmodernizowane oddziały Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Wartość tej inwestycji to ponad 70 mln zł, z czego ponad 36,5 mln zł pochodziło z funduszy unijnych, 31 mln zł z budżetu województwa małopolskiego, zaś 4 mln zł ze środków własnych szpitala. - To wielkie wydarzenie i ogromna inwestycja w służbę zdrowia - mówi Witold Kozłowski, marszałek małopolski. Dodaje również, że szpital otrzymał z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wsparcie w kwocie prawie 7,5 mln zł na zakup sprzętu oraz wyposażenia medycznego. Kolejne 1,5 mln zł trafi do sądeckiej placówki w ramach Pakietu Medycznego 3.

Prasówka 17.09 Nowy Sącz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Nowym Sączu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niedźwiedź. Radny awanturował się z urzędnikami. Wezwano policję. Okazało się, że był pijany Do zdarzenia doszło w urzędzie gminy Niedźwiedź. Jeden z radnych pojawił się tam w godzinach popołudniowych i wdał się w awanturę z pracownikami. O zdarzeniu poinformowano policję, która pojawiła się na miejscu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Jak się okazuje, radny ten jest członkiem Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i podobno nie jest to pierwszy jego wybryk.

📢 Nowy Sącz. Rodzina jechała zrobić test na koronawirusa i miała wypadek. Jedno z aut uderzyło w słup energetyczny 17 września przed godz. 9 zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu zadysponowane zostały do działań w Nowym Sączu na ulicę Szymanowskiego. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodów osobowych hyundai oraz toyota. Pierwszym z nich jechała czteroosobowa rodzina do punktu wymazów SARS-CoV-2. Drugie auto dodatkowo uderzyło w słup energetyczny i zajmowało część skrzyżowania. 📢 Nowy Sącz. Prezydent Ludomir Handzel ogłosił w mieście pogotowie przeciwpowodziowe. Jaki jest stan sądeckich rzek? [ZDJĘCIA] Ze względu na przekroczenia przez potok Łubinka stanu ostrzegawczego oraz silnymi opadami deszczu prezydent Ludomir Handzel ogłosił 17 września pogotowie przeciwpowodziowe w Nowym Sączu. Będzie ono obowiązywało aż do odwołania.

📢 W Grybowie pogotowie przeciwpowodziowe. W gminie Kamionka ewakuowano uczniów z podtopionej szkoły 17 września w wyniku intensywnych opadów deszczu zalane zostały podpiwniczenia Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej. Woda zalała też plac zabaw i boisko szkolne. Dyrektor szkoły zarządziła ewakuację uczniów. Odebrali ich rodzice. 📢 Powódź w Nowym Sączu. Załane Wólki, Nawojowska i Łukasińskiego. Samochody utknęły w wodzie [ZDJĘCIA] Poważne skutki intensywnych opadów deszczu dotknęły mieszkańców Nowego Sącza. W miejscach, w których zazwyczaj w czasie opadów zbierała się woda, teraz sytuacja była dramatyczna. Strażacy musieli interweniować kilkadziesiąt razy między innymi przy ul. Nawojowskiej, Kolejowej, Królowej Jadwigi oraz Grottgera. Na ul. Łukasińskiego samochody utknęły w wodzie. Ruch w tym miejscu był wstrzymany. Poważna sytuacja była również na Wólkach - podtopione został domki przy potoku Żeglarka.

📢 Łącko. Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Sytuacja hydrologiczna w gminie jest dramatyczna [ZDJĘCIA] Gmina Łącko walczy ze skutkami intensywnych opadów. Deszcz pada nieustannie doprowadzając do wezbrania rzek. W związku z trudną sytuacją wójt gminy zdecydował ogłosić pogotowie przeciwpowodziowe. 📢 Kamienica. Drogą płynęła rzeka, która zalewała domy. Zbludza znów pod wodą po oberwaniu chmury [ZDJĘCIA] Intensywne opady deszczu znów dały się we znaki mieszkańcom powiatu limanowskiego. Najtrudniejsza sytuacja była w miejscowości Zbludza w gminie Kamienica. Trwająca około pół godziny ulewa sparaliżowała życie mieszkańców miejscowości. Najmocniej ucierpieli właściciele domów położonych tuż przy drodze powiatowej. Zalane zostały piwnice ich domów oraz podtopione podwórka. W konsekwencji opadów zalana została również miejscowa szkoła. 📢 Stróże - Grybów. Ponad 17 mln zł na remont linii kolejowej. PKP zapowiada szybszą podróż Do końca 2022 roku potrwają prace między Stróżami a Grybowem na trasie Tarnów – Muszyna, które wyeliminują ograniczenia prędkości, zwiększą sprawność i bezpieczeństwo podróżowania koleją. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na poprawę linii 17,5 mln zł ze środków budżetowych.

📢 Powiat limanowski pod wodą. Kamienica jest zalewana po obfitych opadach [ZDJĘCIA, FILM] Miejscowość Kamienica w powiecie limanowski po intensywnych opadach deszczu jest zalewana. Droga Zbludza w kierunku miasta znajduje się w całości pod wodą, jest nieprzejezdna. Na miejscu działania prowadzą strażacy, zabezpieczają posesje workami z piaskiem. Na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych widać siłę żywiołu. Z drogi zrobił się ocean. 📢 Stadion Sandecji wypięknieje. W ciągu kilku dni położą nową murawę [ZDJĘCIA] Nowa podgrzewana murawa na budowanym stadionie Sandecji ma być w pełni gotowa do gry do połowy października. Wówczas też piłkarze trenera Dariusza Dudka będą mogli podejmować u siebie ligowych rywali. Póki co „Duma Krainy Lachów” wszystkie spotkania w Fortuna 1 Lidze rozgrywa na wyjazdach (po siedmiu rozegranych meczach sądeczanie plasują się na świetnym piątym miejscu). Do końca tego tygodnia ma zostać położona trawa. Wcześniej zostanie wysypany piach, na nim pojawi się warstwa ziemi i następnie przy Kilińskiego ma zacząć robić się zielono.

