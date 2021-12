Przegląd prasy 17.12.2021 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Tuż przed świętami sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie. Wiele osób szuka prezentów - zwłaszcza dla najmłodszych. Tymczasem UOKiK przyjrzał się temu, co możemy znaleźć na sklepowych półkach. Skontrolowano ponad 200 modeli zabawek z czego blisko 50 z nich okazało się szkodliwe dla zdrowia.

20 tysięcy złotych zebrano na pomoc dla pogorzelców z Żegiestowa w gminie Muszyna. Do pożaru ich domu doszło pod koniec listopada w środku nocy. Przerażeni właściciele robili co mogli, żeby ratować swój dobytek. Na próżno. Małżeństwo z trojgiem małych dzieci i dwójką seniorów z dnia na dzień stracili dach nad głową. Teraz będą go mogli odbudować. Dzięki akcji zbiórki udało się zebrać fundusze na konieczne prace remontowe.