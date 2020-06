Przegląd prasy 18.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Rząd zdecydował o przekazaniu dodatkowych 1,7 mld zł na budowę nowego odcinka DK 75 z Nowego Sącza do Brzeska, czyli tzw. Sądeczanki. W sumie na inwestycję zabezpieczono 3,2 mld zł, a sądeccy posłowie wierzą, że budowa zakończy się najpóźniej w 2026 roku. Opozycja uważa jednak, że to kiełbasa wyborcza.

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu wraz z Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową wyremontował ponad 600 metrów chodnika przy skrzyżowaniu ulic Nawojowskiej i Królowej Jadwigi. Powiększono także parking przy ul. Nawojowskiej i wykonano trzy próbne łąki kwietne. - To kolejna ważna inwestycja Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Miasta Nowego Sącza poprawia infrastrukturę i jakość życia mieszkańców. Wiele jeszcze mamy do zrobienia, ale widać, że ta współpraca jest owocna - zaznacza prezydent Ludomir Handzel.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.