Przegląd prasy 19.01.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Prasówka Nowy Sącz 19.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W zaledwie dwa lata, w miejscowości Kurów koło Nowego Sącza wyrósł nowy most, który już od października służy kierowcom, ale również pieszym i rowerzystom, dla których wyznaczono tam specjalne trasy. Powstał w sąsiedztwie starej przeprawy z 1943 roku, na której trwają prace rozbiórkowe. Most miał zostać zlikwidowany do końca roku, jednak prace musiały zostać wstrzymane.