Przegląd prasy 20.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Prasówka Nowy Sącz 20.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W sobotni wieczór odbył się pierwszy koncert w mieście poluzowaniu obostrzeń związanych z epidemię koronawirusa. W Małopolskim Centrum Kultury Sokół wystąpił Tomasz Jarosz, wokalista zespołu Lachersi i finalista „Szansy na sukces. Opole 2020” oraz Justyna Jędrusik, która również brała udział we wspomnianym programie. Artyści wykonali covery znanych utworów we współczesnych aranżacjach, zaś towarzyszył im Maciej Nieć wraz z zespołem. Koncert odbył się na zewnątrz Sokoła i, pomimo deszczowej pogody, mieszkańcy miasta zdecydowali się spędzić sobotni wieczór z dwójką utalentowanych sądeczan. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Patryk Jaki, europoseł z ramienia Solidarnej Polski, odwiedził 20 czerwca Nowy Sącz. Celem przyjazdu do stolicy regionu było udzielenie poparcia w zbliżających się wyborach urzędującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. W sali Miejskiego Ośrodku Kultury pojawiło się kilkadziesiąt osób, zaś w spotkaniu z europosłem wzięli również udział Edward Siarka, poseł PIS oraz prezydent miasta Ludomir Handzel. W planach organizatorów było nie tylko wystąpienie polityka, ale również dyskusja na bieżące tematy polityczne z Patrykiem Jakim. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.