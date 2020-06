Przegląd prasy 21.06.2020 Nowy Sącz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

"Jestem starszą, obłożnie chorą kobietą niemogącą samodzielnie podnieść się z łóżka, a mój schorowany mąż właśnie stracił przytomność i upadł" - tak dramatyczny apel o pomoc odebrała około południa w niedzielę, 21 czerwca 2020 r. oficer dyżurna Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Pod adres, wskazany przez telefonującą kobietę, wysłała druhów z podegrodzkiej OSP i zastęp PSP z Nowego Sącza. Pomoc zdążyła w porę. Mężczyzna został zabrany do szpitala przez ambulans Pogotowia Ratunkowego.

Parkowanie w strefie “B” to koszt 2 zł za pierwszą godzinę, 2,40 zł za drugą i 2,80 zł za trzecią. Czwarta godzina i kolejne – 2 zł. Analogicznie jak w strefie “A” inne stawki obowiązują posiadaczy Karty Nowosądeczanina. Po upływie bezpłatnych 90 minut – 1 zł za pierwszą godzinę, 1,20 zł za drugą i 1,40 zł za trzecią (potem znowu 1 zł).

Funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania było zawieszone uchwałą Rady Miasta od 24 kwietnia z powodu zagrożenia epidemicznego. Zarządzające Strefą Płatnego Parkowania Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu przypomina, że za brak wniesienia opłat za parkowanie lub przekroczenie opłaconego czasu postoju pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł. W strefie “A” płacimy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00: 3 zł za pierwszą godzinę postoju, 3,60 zł za drugą i 4,30 zł za trzecią. Kolejne godziny – 3 zł za każdą. Posiadacze Karty Nowosądeczanina (kart wydano do tej pory już ponad 21 tys. sztuk) mają odrębny cennik: pierwsze 90 minut parkowania bezpłatne (możliwe tylko raz w ciągu doby). Po upływie tego czasu posiadacz karty płaci 2 zł za pierwszą godzinę, 2,40 zł za drugą i 2,80 zł za trzecią (potem znowu 2 zł/h).

Choć ulewne deszcze podtopiły powiat limanowski i spowodowały w kilku gminach poważne zniszczenia, w Nowym Sączu nie ma na razie żadnego zagrożenia powodziowego. Prognozy pogody na najbliższe kilkanaście godzin także budzą optymizm. Jaki jest aktualny poziom wody w dwóch sądeckich rzekach i potoku Łubinka?

Do zdarzenia doszło w nocy 20 czerwca w miejscowości Wojnarowa w gminie Korzenna. 36-letni mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami po rozbiciu volkswagena polo w przydrożnym rowie. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi.