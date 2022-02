Przegląd prasy 22.02.2022 Nowy Sącz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Nowego Sącza

Prasówka Nowy Sącz 22.02: top 3 artykuły z wczoraj

Mieszkańcy Krynicy-Zdrój nie godzą się z wycinką drzew, twierdzą że pod topór idą zdrowe drzewa. W tej sprawie skierowali petycję online zaadresowaną do radnych uzdrowiska, aby ci zażądali od burmistrza wyjaśnień i zlecili kontrolę tych prac. " Jak to bowiem możliwe, że nagle setki, o ile nie tysiące drzew, stały się dla nas zagrożeniem?" - pyta autor apelu. Burmistrz Piotr Ryba tłumaczy, że każde drzewo przeznaczone do wycinki zostało zbadane przez eksperta i musi zostać usunięte ze względów bezpieczeństwa. - Nie tniemy na oślep - mówi Ryba.